Enem vai ser aplicado em mais unidades prisionais

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano vai ser aplicado em 715 unidades prisionais do País, número 36,5% maior do que na edição de 2010. A previsão é de que, por conta disso, mais presos e jovens em medida socioeducativa façam o exame. Com a inclusão de novas unidades no processo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pela prova, prorrogou as inscrições para esse público até esta sexta-feira.

Por motivo de segurança, a prova nestes locais será aplicada nos dias 28 e 29 de novembro – para o público geral, o exame ocorre neste fim de semana. O modelo da prova, com questões de dificuldades pré-testadas e correção sob a Teoria de Resposta ao Item (TRI), possibilita que duas provas diferentes possam ter a mesma validade.

Edital publicado no Diário Oficial da União na semana passada incluiu mais 13 unidades prisionais no cadastro para a realização da prova. São presídios e casas de detenção da Bahia, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Piauí e Ceará.

Presos de todos os Estados farão o exame em 2011. A pontuação do Enem pode ser usada como vestibular em várias universidades e institutos federais e também como certificação para a conclusão do Ensino Médio.

Na última edição do exame, o Enem recebeu 14.473 inscrições em cerca de 550 presídios – o índice de presença foi de 70%. Destes, 180 tentaram curso superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o ProUni.

Caso sejam aprovados, os presos em regime semiaberto podem obter autorização judicial para estudar fora das grades. Ao todo, 4.046 detentos conseguiram nota para certificação em pelo menos uma área.