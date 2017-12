Enem vai mobilizar mais de 566 mil pessoas no trabalho de logística

A edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deve mobilizar 566.617 pessoas no trabalho de logística. A avaliação será realizada em 1.615 municípios em todo País no próximo fim de semana (3 e 4 de novembro). Do total, 540 estão no Nordeste; 466, no Sudeste; 192, no Norte e 170, no Centro-Oeste.

A região Nordeste também concentra o maior número de locais de prova (5.237 salas), seguida pela Sudeste (466). Ao todo, o exame ocorrerá em 15.076 locais.

O Enem é a oportunidade para 5.791.290 estudantes brasileiros que farão as provas ingressarem em universidades federais, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), ou faculdades particulares, por meio de bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni).

Distribuídas em 48.341 malotes, as provas percorrerão 9.788 rotas, que compreendem 305 mil quilômetros. No transporte, serão usados 2,2 mil veículos.

A segurança do exame vai mobilizar homens do Exército, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária e Polícia Militar. Além disso, contará com a participação de quase 20 mil agentes de escolta das secretarias de Segurança Pública de todos os estados. Para reforçar o esquema de segurança, o Ministério da Educação (MEC) vai usar lacres eletrônicos para o fechamento de 10 mil malotes de provas, cerca de 25% do total.

Em entrevistas recentes, o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, tem garantido que o governo está adotando as medidas necessárias para a segurança nos procedimentos relativos à aplicação do Enem