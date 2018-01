Enem tem questões parecidas com itens de prova da Fuvest, diz professor A coincidência entre enunciados e imagens de perguntas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares antigos causou polêmica entre professores de cursinho e estudantes. O professor de Biologia do cursinho da Poli Fábio José disse que a questão 80 da prova Rosa do Enem tem o mesmo desenho, embora o enunciado não seja igual, à primeira questão do vestibular da Fuvest, usado para o ingresso na Universidade de São Paulo, de 2008.