Enem tem número recorde de inscritos

O número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano bateu recorde, chegando a 6.221.697. As provas estão marcadas para os dias 22 e 23 de outubro.

A Região Sudeste teve o maior número de participantes, com 2.312.312 inscritos; seguida da Nordeste (1.903.135), Sul (780.802), Norte (651.995) e Centro-Oeste (573.453).

O Ministério da Educação informa que os estudantes que ainda não pagaram a taxa de inscrição, de R$ 35, devem fazê-lo até esta segunda-feira, 13.

A partir do ano que vem, a prova terá pelo menos duas edições por ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo. A primeira edição de 2012 já está confirmada para os dias 28 e 29 de abril.

Em 2009, o MEC deu início a um projeto de substituição dos vestibulares tradicionais pelo Enem. A partir do resultado da prova, os alunos se inscrevem no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e podem pleitear vagas em instituições públicas de ensino superior de todo o país. No ano passado, foram ofertadas 83 mil vagas em 83 instituições, entre elas, 39 universidades federais.

A participação no Enem também é pré-requisito para os estudantes interessados nas bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni). Os benefícios são distribuídos a partir do desempenho do candidato no exame do ensino médio e podem ser integrais ou parciais, dependendo da renda da família.