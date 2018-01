Enem tem 9,5 milhões de inscrições, aumento de 21,8% em relação a 2013

Atualizado às 12h18

BRASÍLIA - O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2014 recebeu 9,519 milhões de inscritos, de acordo com os dados preliminares divulgados hoje pelo Ministério da Educação. O número representa um aumento de 21,8% em relação aos 7,834 milhões de inscritos no ano passado. Na avaliação do ministro da Pasta, Henrique Paim, esse crescimento eleva a responsabilidade do governo na aplicação da prova. Segundo ele, haverá reforço na segurança do exame neste ano.

"O resultado traz grandes responsabilidades, porque a logística e segurança têm que ser reforçadas para a participação com isonomia por todos os estudantes. A grande novidade este ano é que vamos usar detectores de metais nos locais de prova", acrescentou.

A presidente Dilma Rousseff comemorou os números em sua conta no Twitter: "O #Enem alcançou 9 milhões de inscritos, um recorde!".

Para o ministro, a expansão do número de candidatos mostra que há uma expectativa crescente no País em relação à educação. "As pessoas cada vez mais acreditam que podem mudar sua vida por meio da educação, por isso temos esse crescimento constante das inscrições no Enem", completou.

A região Sudeste foi a que teve maior número de inscritos, com 3,407 milhões, seguida pelo Nordeste, com 3,062 milhões. Na região Sul, foram recebidas 1,159 milhão de inscrições; na região Norte, 1,033 milhão; e no Centro-Oeste, 857,1 mil. O Estado com maior número de inscritos é São Paulo, com 1,476 milhão; seguido por Minas Gerais, com 1,057 milhão.

Paim minimizou as dificuldades que alguns candidatos tiveram ao tentar realizar suas inscrições ontem, quando acabava o prazo. "Assim como na declaração do Imposto de Renda, quem deixa para o último dia tem certa dificuldade. Mas, se nós olharmos os números do último dia, o processo foi muito bem para toda essa carga. No fim da noite de ontem, foram 4 mil inscrições por minuto", relatou. Somente no último dia o sistema recebeu 1,8 milhão de inscrições. O prazo para inscrição do Enem terminou à zero hora de hoje.

O ministro explicou ainda que, se o estudante deixou para fazer o CPF no último dia, o sistema do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) pode não ter conseguido conversar com o sistema da Receita Federal "Mas 32 casos assim foram resolvidos ontem pelo telefone", afirmou.

Os dados divulgados hoje são preliminares e dependem da confirmação do pagamentos da taxa de inscrição até a próxima quarta-feira, 28. Segundo Paim, no ano passado cerca de 10% das inscrições não foram confirmadas por falta de pagamento.