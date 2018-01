Enem será usado para preencher vagas na Unb a partir de 2011

A Universidade de Brasília (UnB) preencherá, a partir de 2011, vagas remanescentes do vestibular e do Programa de Avaliação Seriada (PAS) usando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).A decisão foi aprovada ontem pelo Conselho de Ensino Pesquisa com 24 votos favoráveis, um contra e duas abstenções.

A instituição testará, dessa maneira, a proposta de unificação do processo seletivo para universidades públicas feita pelo governo federal. “Como toda novidade, o Enem precisa de tempo para se aprimorar”, explicou Márcia Abrahão, representante do Decanato de Ensino de Graduação (DEG), ao defender a cautela na adoção do exame.

De acordo com o DEG, 115 vagas sobraram no primeiro vestibular de 2010 da UnB, o que corresponde a cerca de 3% do total ofertado.