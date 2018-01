Enem será obrigatório para quem pedir Fies

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) passará a ser obrigatório aos estudantes que desejam solicitar o financiamento estudantil do Fies, programa do governo federal. A medida, publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, vai valer para quem ingressar na faculdade no primeiro semestre de 2011.

O ministro da Educação, Fernando Haddad, fará uma entrevista coletiva às 16 horas, em Brasília, para detalhar as alterações no financiamento. A portaria de hoje trata das regras para a inscrição no Fies, mas ainda não informa a abertura do prazo de inscrição. Também não há informações sobre possível condicionamento do benefício a um bom desempenho no Enem. Os pedidos serão feitos apenas pela internet.

Conforme o Estado informou no início de abril, o ministro Fernando Haddad também quer criar um fundo para substituir o fiador no financiamento. No início do ano, o MEC anunciou modificações no programa. Além da taxa de juros, que caiu para 3,4% em todos contratos, médicos ou professores formados poderão pagar o financiamento com trabalho em escolas públicas ou no Programa Saúde da Família (PSF).