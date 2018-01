Enem será aplicado nesta terça e quarta-feira nas unidades prisionais

O Enem será realizado nestas terça e quarta-feira, 4 e 5, nas unidades prisionais no País. No total, há 23.665 inscritos, segundo o Inep. O exame vai ser aplicado em 27 unidades prisionais a detentos, jovens que cumprem medidas socioeducativas, e candidatos que tiveram problemas e não puderam concluir a prova realizada em novembro.

As provas seguem o mesmo modelo da aplicada nos dias 3 e 4 novembro a mais de 4,7 milhões de candidatos. Nesta terça, os candidatos terão de responder 45 questões de Ciências Humanas e 45 de Ciências da Natureza em 4h30 de prova. Na quarta, serão 45 questões de Linguagens e Códigos e mais 45 questões de matématica, além da redação, com 5h30 de duração.

Os gabaritos serão divulgados até o dia 10 de dezembro, no portal Ministério da Educação (MEC). Os resultados finais só podem ser acessados pelo responsável pedagógico de cada unidade penitenciária. O resultado individual geral do Enem será divulgado no dia 28 de dezembro.