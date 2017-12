Enem será aplicado em 16 mil locais de prova

O Ministério da Educação informou nesta sexta-feira que o Enem ocorre neste final de semana em cerca de 16 mil pontos distribuídos em cerca de 1.800 municípios de todo País. Segundo o órgão, mais de 4,6 milhões de pessoas estão inscritas no exame deste ano.

Em ambos os dias o início da prova é 13h, horário oficial de Brasília. Os portões de acesso serão abertos uma hora antes e o Inep/MEC recomenda que todos se dirijam ao local de prova com antecedência. Também recomenda cuidado para evitar trânsito e aglomerações próximos aos locais de prova e também em decorrência de eventos na região.

O participante deve levar obrigatoriamente o documento original de identidade, o cartão de confirmação da inscrição e caneta esferográfica transparente de tinta preta. Será permitido ao aluno entrar com água e alimentos no local de prova.

Cada uma das quatro provas objetivas tem 45 questões de múltipla escolha. No sábado, os participantes terão quatro horas e meia para fazer as duas primeiras provas - Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. No domingo, como além de duas provas de múltipla escolha - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias – haverá uma redação, o participante terá cinco horas e meia para realizar seu exame.

Os sabatistas deverão se apresentar aos devidos locais de prova no mesmo horário que os demais, entre 12h00 e 1300, horário de Brasília. Serão alocados em salas específicas e também terão quatro horas e meia para responder ao caderno da Prova I, com questões das áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. No domingo, fazem a prova no mesmo horário dos demais participantes do Enem.