O Estado, em parceria com professores do Cursinho da Poli, publica diariamente vídeos sobre temas que poderão ser cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio, que ocorrerá neste final de semana, nos dias 8 e 9 de novembro.

Neste quinto dia da série, o professor do cursinho da Poli comenta sobre guerras e manifestações da atualidade.