Enem registra mais de 5 milhões de inscritos; prazo termina nesta sexta-feira

SÃO PAULO - A menos de dois dias para o fim do prazo, mais de cinco milhões de pessoas se inscreveram para a edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O balanço foi divulgado nesta quarta-feira, 16, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As inscrições terminam às 23h59 desta sexta, 18.

O sistema só confirmará os registros após o pagamento da taxa de R$ 82, que deve ser quitada até a próxima quarta-feira, 23. As exceções são estudantes do último ano do ensino médio de escolas públicas, que receberam o benefício da gratuidade. Mais de 3 milhões de pessoas ganharam direito à isenção, mas ainda assim devem se inscrever para participar do exame.

+ Com Enem, Portugal atrai 31% mais alunos do Brasil

Neste ano, o instituto estabeleceu mudanças na concessão do benefício, estabelecendo regras para reduzir o absenteísmo entre candidatos que têm direito a isenção da taxa. Além dos estudantes de escola pública, outros três perfis de candidatos foram beneficiados.

Quem não recebeu a gratuidade e ajuizou recurso contra a decisão deve se inscrever normalmente.

+ Estudantes brasileiros em Portugal elogiam estrutura, mas reclamam de ‘panelas’

Após o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá aguardar de três a cinco dias úteis para ter a inscrição confirmada. O Inep orienta a todos os candidatos que retornem ao site para conferir a situação do registro.