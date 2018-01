Enem recebe 54 mil inscrições em duas horas

Nas primeiras duas horas em que ficou aberto, o sistema de inscrição do Enem registrou 56,4 mil candidaturas - uma média de 470 por minuto. As inscrições para o exame começaram às 10h desta segunda-feira, 23, e vão até as 23h59 do dia 10 de junho. As provas serão aplicadas em dias 22 e 23 de outubro.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no site do Enem. A taxa é de R$ 35. Estudantes que estão concluindo o ensino médio em escola pública ou que declararem ser parte de família de baixa renda não pagam. No ato da inscrição, um boleto de pagamento é emitido, com vencimento para o dia 10 de junho. A inscrição só será considerada válida após o pagamento da taxa. CPF e RG são requisitos obrigatórios para a efetivação da inscrição.

