Enem pode substituir 1ª fase do Enade

Após se tornar obrigatório aos interessados no financiamento estudantil do governo federal, o Exame Nacional do Ensino Médio deve fazer parte da avaliação dos estudantes de ensino superior. O Enem substituiria a primeira fase do Exame Nacional do Ensino Superior (Enade), feita pelos ingressantes nos cursos.

A proposta, aventada por integrantes do Ministério da Educação, foi reafirmada na segunda-feira, 10, pela secretária de ensino superior, Maria Paula Dallari. “Existe a ideia de o Enem substituir o Enade dos ingressantes”, disse Dallari, durante reunião na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pelos dois exames, informou que ainda não há definição sobre o uso do Enem de 2010 como avaliação para os ingressantes. O Inep não indicou representante para entrevista, alegando problemas de agenda.

O presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado (Semesp), Hermes Ferreira Figueiredo, considera a ideia positiva. “Há algumas vantagens para aferição da qualidade, além de aliviar o aluno de fazer mais uma prova.”

Figueiredo afirma que a avaliação no modelo atual, em que o ingressante faz a prova depois de quase um ano de aulas, não corresponde à realidade. “Depois desse tempo ele já tem um diferencial.” O Semesp defende a universalização do Enade, que atualmente é feito apenas por parte dos alunos.

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) preferiu não comentar a possível mudança.

O Enade ocorrerá no dia 21 de novembro. Farão o exame estudantes de 14 cursos de bacharelado e de 5 de tecnologia.