Enem: perto do autódromo, atrasados reclamam do trânsito

Quarenta minutos depois de fechados os portões do câmpus da UniRadial em Interlagos, zona sul de São Paulo, candidatos do Enem ainda chegavam para tentar acessar o local de prova. Mas os fiscais cumpriram a determinação do Inep e baixaram os portões pontualmente, às 13h.

Muitos estudantes tiveram de atravessar a cidade para chegar à universidade, que fica a 4km do autódromo de Interlagos. Os atrasados pediram um desconto aos fiscais, justificando que a cidade está sediando muitos eventos neste sábado, 6.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A candidata Letícia Alves de Lima, de 19 anos, saiu de sua casa no Ipiranga, zona sul, às 10h, mas chegou quando o câmpus já estava fechado. Ela precisou pegar Metrô, ônibus e táxi - a corrida deu R$ 80. O trânsito atrapalhou o sonho da estudante, que tentaria uma bolsa do ProUni para cursar Arquitetura.