Enem para prejudicados termina às 17h30 desta quarta-feira

Termina às 17h30 desta quarta-feira, 15, a aplicação da nova prova do Enem para os candidatos prejudicados por erros de impressão no caderno de questões da cor amarela distribuído no dia 6 de novembro. Os estudantes estão respondendo a 45 questões de ciências humanas e a outras 45 de ciências da natureza. A prova começou às 13h, horário de Brasília.

Entre as atas dos 116.626 locais de prova, o Inep detectou os candidatos e expediu mais de 9,5 mil convites por e-mail, SMS e telegrama para o novo exame. Quem não compareceu será avaliado pela prova anterior. Os alunos que estão fazendo a nova prova substituirão a nota do exame do dia 6 de novembro.

Paraná e Santa Catarina são os Estados que possuem mais de 60% dos alunos prejudicados. A nova prova está sendo reaplicada em 17 Estados.