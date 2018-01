Enem para prejudicados ocorre nesta quarta-feira

Será realizada nesta quarta-feira, 15, a prova do Enem para os alunos prejudicados por erros de impressão no caderno de questões da cor amarela, durante a aplicação da prova de ciências humanas e da natureza no dia 6 de novembro.

Entre as atas dos 116.626 locais de prova, o Inep detectou os candidatos e expediu mais de 9,5 mil convites por e-mail, SMS e telegrama para o novo exame.

A prova começa às 13 horas, horário de Brasília. Os estudantes poderão consultar os locais onde a prova será reaplicada no site sistemasenem2.inep.gov.br/localdeprova. Para acessar, devem utilizar a senha e o número do CPF.

O Inep afirma que ninguém é obrigado a fazer a nova prova - quem não comparecer será avaliados pela prova anterior. Quem fizer o exame vai receber uma declaração de comparecimento, caso necessite justificar a ausência ao trabalho.

Os alunos que forem fazer a prova devem se apresentar apresentar com uma hora de antecedência no local da prova, portando o novo cartão de inscrição (que estará disponível no portal do Inep) ou telegrama, e um documento de identidade com foto, além de caneta esferográfica preta.

É importante lembrar que, caso o aluno faça a nova prova, ela substituirá a prova anterior, do dia 6/11/2010.

Paraná e Santa Catarina são os Estados que possuem mais de 60% dos alunos prejudicados. A nova prova será reaplicada em 17 Estados.