Enem: MEC divulga nota de escolas por área

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) divulgou na tarde desta segunda-feira o desempenho das escolas por área de conhecimento e a nota dos alunos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2009.

- Confira as notas por área de cada escola

Em dois dias de provas, os estudantes responderam a 180 questões objetivas de linguagens e códigos, matemática, ciências da natureza e ciências humanas e escreveram uma redação. Os dez colégios brasileiros que tiveram o melhor desempenho, a partir da média obtida entre as provas, são os seguintes:

Colégio Vértice (SP) - 749,70

Instituto Dom Barreto (PI) - 741,54

Colégio de São Bento (RJ) - 741,32

Colégio Integral EED Básica Alphaville (SP) - 739,75

Colégio Alexander Fleming (MS) - 737,40

Colégio Olimpo (DF) - 736,33

Colégio de Aplicação da UFV (MG) - 734,66

Colégio Bernoulli (MG) - 731,28

Colégio Helyos (BA) - 730,42

Colégio Móbile (SP) - 729,76

O Estadão.edu filtrou os dados e compôs novos rankings por área. O Colégio Vértice, de São Paulo, mesmo tendo obtido a média mais alta do País, só lidera entre os dez melhores no corte da área de ciências humanas, com nota 751,22.

Por área: Linguagens e Códigos

Colégio de Aplicação da UFV (MG) - 688,59

Colégio Vértice (SP) - 686,70

Colégio de São Bento (RJ) - 686,61

Instituto Dom Barreto (PI) - 677,36

Colégio Móbile (SP) - 676,98

Colégio Helyos (BA) - 674,42

Colégio Bernoulli (MG) - 666,70

Colégio Olimpo (DF) - 655,89

Colégio Integral EED Básica Alphaville (SP) - 651,96

Colégio Alexander Fleming (MS) - 645,74

Por área: Matemática

Colégio de São Bento (RJ) - 783,45

Colégio Vértice (SP) - 777,47

Colégio Móbile (SP) - 775,40

Colégio de Aplicação da UFV (MG) - 775,08

Instituto Dom Barreto (PI) - 771,31

Colégio Bernoulli (MG) - 760,20

Colégio Integral EED Básica Alphaville (SP) - 721,88

Colégio Helyos (BA) - 711,08

Colégio Alexander Fleming (MS) - 700,91

Colégio Olimpo (DF) - 698,00

Por área: Ciências da Natureza

Instituto Dom Barreto (PI) - 748,47

Colégio de São Bento (RJ) - 734,86

Colégio Bernoulli (MG) - 734,51

Colégio de Aplicação da UFV (MG) - 733,11

Colégio Móbile (SP) - 731,42

Colégio Vértice (SP) - 722,75

Colégio Integral EED Básica Alphaville (SP) - 708,58

Colégio Olimpo (DF) - 707,32

Colégio Helyos (BA) - 705,88

Colégio Alexander Fleming (MS) - 671,15

Por área: Ciências Humanas

Colégio Vértice (SP) - 751,22

Colégio de Aplicação da UFV (MG) - 724,14

Instituto Dom Barreto (PI) - 720,66

Colégio de São Bento (RJ) - 717,61

Colégio Bernoulli (MG) - 708,28

Colégio Móbile (SP) - 703,11

Colégio Helyos (BA) - 700,60

Colégio Integral EED Básica Alphaville (SP) - 688,88

Colégio Alexander Fleming (MS) - 687,31

Colégio Olimpo (DF) - 674,91

Redação

Colégio Alexander Fleming (MS) - 798,53

Colégio Olimpo (DF) - 788,64

Colégio Integral EED Básica Alphaville (SP) - 786,67

Colégio Vértice (SP) - 764,86

Colégio Helyos (BA) - 762,84

Instituto Dom Barreto (PI) - 753,63

Colégio de São Bento (RJ) - 752,25

Colégio Bernoulli (MG) - 745,45

Colégio de Aplicação da UFV (MG) - 739,31

Colégio Móbile (SP) - 738,97

São Paulo

Entre as cinco melhores escolas da capital paulista, o Vértice, na zona sul, teve o melhor desempenho em todas as provas objetivas do Enem 2009. No entanto, o colégio perde a "primeira colocação" no quesito redação para o Batista Brasileiro, da zona oeste.

As outras quatro escolas da capital que obtiveram as maiores médias na soma das notas das provas objetivas e da redação variam de posição. Os alunos do Móbile, por exemplo, o segundo melhor em São Paulo, tiraram apenas a quarta melhor nota nas 45 questões da prova de linguagens e códigos.