Enem já tem mais de 4 milhões de inscritos

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já teve mais de 4.088.627 pessoas inscritas até as 9 horas desta segunda-feira, 19, segundo o último levantamento divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). O período de inscrição se estenderá até as 23h59 do dia 23 de maio. As provas serão aplicadas em 8 e 9 de novembro.

O número de cadastros no oitavo dia de inscrições é, segundo o MEC, 19,82% superior ao do registrado no mesmo período da edição anterior, quando 3.278.231 candidatos haviam se inscrito. No ano passado, 7,1 milhões de pessoas se inscreveram, ao todo, para o exame e mais de 5 milhões fizeram a prova.

Segundo o Ministério da Educação, é importante que os candidatos façam a inscrição com antecedência, em horários com menor número de acessos ao sistema on-line do exame: no início da manhã, até as 9 horas, e à tarde, entre 14 e 17 horas. À noite, o horário indicado é após as 21 horas.

A nota obtida pelo candidato no Enem é critério de acesso à educação superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (ProUni). É também requisito para obtenção do benefício do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), participação no programa Ciência sem Fronteiras e em seleções para bolsas de graduação-sanduíche da Coordenação de aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Também com a nota do Enem o estudante pode se candidatar ao ingresso em vagas gratuitas de cursos técnicos oferecidos pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec).

Estudantes maiores de 18 anos podem obter a certificação do ensino médio por meio do exame.

O Enem de 2014 será realizado em 1.699 municípios. Tanto no sábado, 8 de novembro, quanto no domingo, 9, os portões de acesso aos locais de provas serão abertos às 12 horas e fechados às 13 horas, também de acordo com o horário de Brasília.

Exterior. Neste ano, duas universidades estrangeiras passaram a aceitar o exame em seus processos seletivos: a Universidade de Coimbra e a Universidade da Beira Interior, ambas de Portugal. Para o processo seletivo de 2014, a Universidade de Coimbra aceitará notas dos exames de 2011, 2012 e 2013. Já para a Universidade da Beira Interior, o candidato pode usar as notas das provas de 2012 e 2013.

