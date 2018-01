Enem já tem 4,8 milhões de inscritos

As inscrições para o Enem 2012 terminam às 23h59 desta sexta-feira, 15, pelo site www.enem.inep.gov.br. “Nós pedimos aos estudantes que não deixem as inscrições para a última hora”, diz o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Luiz Cláudio Costa.

Até as 17h desta quinta, 14, foram registradas 4.897.404 inscrições - o processo foi aberto em 28 de maio. São Paulo (799.581), Minas (533.609), Rio (368.793), Bahia (347.215) e Ceará (299.348) são as unidades da federação com maior número de inscritos.

Feita apenas pela internet, a inscrição será confirmada após o pagamento da taxa, de R$ 35, até o dia 20 próximo, por meio de guia de recolhimento da União (GRU). Aluno de escola pública que esteja concluindo o ensino médio e se declarar integrante de família de baixa renda está liberado do pagamento. O pedido de isenção deve ser feito no momento da inscrição, também pela internet.

As provas serão aplicadas em 3 e 4 de novembro, em todas as unidades da federação, a partir das 13h (de Brasília). No primeiro dia, sábado, serão realizadas as provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza, com duração de quatro horas e meia. No domingo, os estudantes terão cinco horas e meia para fazer os exames de matemática e de Linguagens e Códigos.

A divulgação do gabarito oficial, como estabelece o edital do exame, está prevista para 7 de novembro. O resultado final estará disponível para os estudantes a partir de 28 de dezembro.