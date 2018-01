Enem já tem 1,8 milhão de inscritos

Cerca de 1,8 milhão de estudantes se inscreveram no Enem até as 18h de hoje, 27. As inscrições estão abertas desde segunda-feira, dia 23. A maioria dos candidatos é de São Paulo - cerca de 300 mil candidatos. O Estado vem seguido de Minas Gerais e Rio.

Entre as inscrições recebidas, cerca de 700 mil ainda não foram confirmadas. O pagamento da taxa do Enem 2011 leva até três dias para ser compensado pelo Banco do Brasil.

As provas serão aplicadas nos dias 22 e 23 de outubro.As inscrições devem ser feitas até as 23h59 do dia 10 de junho, exclusivamente pela intenet, no site do Enem.

Segundo o Inep, cerca de 160 mil inscrições são de candidatos que pretendem usar as médias do exame para obter o certificado de conclusão do ensino médio.