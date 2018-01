Enem já recebeu quase 2 milhões de inscrições

As inscrições para o Enem seguem abertas até 15 de junho, exclusivamente pela internet. Até as 19h de sexta-feira, 1.º de junho, 1.966.270 estudantes haviam se registrado para participar da prova. A expectativa do Ministério da Educação (MEC) é que as inscrições superem 2 milhões neste fim de semana.

O exame será aplicado nos dias 3 e 4 de novembro. No ano passado, cerca de 6 milhões se inscreveram no Enem e pouco mais de 5 milhões pagaram a taxa, confirmando a participação.

A região com maior número de inscritos para o Enem 2012, conforme o último balanço, é a Sudeste (730 mil). Na sequência aparecem Nordeste (650 mil), Sul (230 mil) e Centro-Oeste e Norte (177 mil cada uma).

Desde 2009, o Enem ganhou mais importância porque passou a ser usado por instituições públicas de ensino superior como critério de seleção em substituição aos vestibulares tradicionais. A prova também é pré-requisito para quem quer participar de programas de acesso ao ensino superior, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (ProUni), e disputar as bolsas de estudo do Ciência sem Fronteiras.