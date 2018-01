Enem já atinge marca de 1,3 milhão de inscritos

O número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já chega a 1.309.532, conforme último balanço divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). As inscrições começaram na segunda-feira, 13, e vão até o dia 27 de maio.

A taxa de inscrição custa R$ 35, e pode ser paga até o dia 29 deste mês. Estão isentos do pagamento os alunos de escola pública que estão concluindo o ensino médio. Também não precisa pagar a taxa quem tem renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo.

A inscrição deve ser feita na página do Enem (http://enem.inep.gov.br). O candidato deve ter em mãos os números do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do documento de identidade. As provas serão aplicadas nos dias 26 e 27 de outubro, com início às 13 horas (horário de Brasília).