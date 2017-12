Enem fraudado é disponibilizado para simulados pelo MEC

Em pronunciamento em rede nacional nesta quinta-feira, 1, às 20 horas, o ministro da Educação Fernando Haddad afirmou que a prova fraudada do Enem foi disponibilizada pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Inep para ser utilizada pelos estudantes como simulado. O ministro convidou os vestibulandos a utilizarem o tempo extra para estudar para a prova. Nos links abaixo, está a prova disponibilizada pelo ministério. Veja também: Prova do 1° dia Prova do 2° dia Gabarito Professores recomendam estudar; tire suas dúvidas sobre Enem Prova vaza e MEC decide cancelar o Enem Na web, alunos lamentam e festejam cancelamento do Enem TV Estadão: Ministro da Educação fala sobre vazamento O ministro também afirmou que os vestibulando serão notificados pelos meios usuais da nova data da prova, que ainda não foi determinada. A prova do Enem foi cancelada depois que O Estado de S. Paulo denunciou a tentativa de venda de uma cópia da prova por R$500 mil na quarta-feira, 30. Segundo o ministro, fortes indícios indicavam que o material era autêntico, o que levou ao cancelamento do exame. Ainda segunda Haddad, felizmente a fraude foi descoberta antes da realização da prova e um novo exame será realizado assim que for possível imprimir cópias da nova prova em condições reforçadas de segurança.