Enem faz Paulista ser fechada para carros a partir das 13h

SÃO PAULO - A Avenida Paulista, na região central da capital paulista, será aberta para pedestres neste domingo, 6, em horário alternativo por causa da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo a Prefeitura, a via não terá trânsito de veículos apenas no intervalo entre 13 horas e 18 horas. Nos domingos comuns, a avenida fica fechada para carros a partir de 10 horas.

As outras vias do programa Ruas Abertas - como a Avenida Engenheiro Luís Gomes Cardim Sangirardi, na Vila Mariana, na zona sul - vão ser destinadas somente à circulação de veículos. O programa Ciclofaixa de Lazer também terá funcionamento desativado ou restrito na parte da tarde para melhorar a fluidez do trânsito.

A São Paulo Transporte (SPTrans) também preparou reforço para as linhas de ônibus. Haverá mais veículos e mais partidas em 59 linhas, que “deverão operar com frota de sábado", disse o órgão.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda uso do transporte público para chegar aos locais de prova.

Também é bom ficar atento ao clima para evitar atrasos. Segundo a empresa Climatempo, são previstas pancadas de chuva à tarde e à noite na capital. Em outras cidades, como o Rio, o temporal atrapalhou candidatos.