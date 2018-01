Enem exige de aluno postura de um cidadão

Veja também:

Enem deve privilegiar questões de meio ambiente, apostam professores

Temas verdes devem fazer parte da prova

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Atenção a problemas nacionais

Questões internacionais podem aparecer

“Podemos esperar perguntas que abordem a importância do voto e dos cargos públicos, sobre o funcionamento da República, sobre direitos e deveres dos cidadãos”, diz Castro. Portanto, não é preciso perder tempo tentando decorar siglas ou números de candidatos. “Em tese, as questões são claras, sem pegadinhas. O segredo é usar o bom senso.”

O professor Omar Bumirgh diz não acreditar que caia na edição deste ano algo diretamente ligado às eleições. “Talvez tenha questões falando de políticas afirmativas do governo, como o Bolsa Família”, afirma. “A situação do Brasil está distante do ideal, mas os índices sociais estão melhorando. A prova pode indagar as razões disso.”

Além de trazer um conteúdo recorrente no Enem de anos anteriores, questão sobre os índices de desempenho social, educacional e econômico do País podem verificar ao mesmo tempo a capacidade do aluno de interpretar gráficos e tabelas. “Dados mostram que houve uma evolução, embora tímida, na questão social”, lembra o professor André Guibur.