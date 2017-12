Enem é obrigatório para candidato a financiamento estudantil do governo federal

Estudantes que ingressarem em faculdades particulares em 2011 e pretendam custear a formação com recursos do Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) devem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições para o exame estão abertas até sexta-feira, 16, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

A nova regra foi estabelecida na Portaria Normativa n.º 10, de 30 de abril deste ano, que também alterou a taxa anual de juros de 6,5% para 3,4%, o período de carência, que passou de 6 meses para 18 meses após a formatura, e o fim do prazo de solicitação. Agora, o universitário pode pedir o financiamento em qualquer período da graduação.