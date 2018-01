Enem digital será apresentado na próxima semana, diz ministro

SÃO PAULO - O ministro da educação Aloizio Mercadante afirmou nesta sexta-feira, 23, que um modelo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) virtual será apresentado na próxima semana. "Vamos apresentar o projeto, ainda um piloto, mas muito inovador, que vai nos dar uma boa avaliação ao longo de 2016 de termos uma prova eletrônica", disse ele. A substituição da prova impressa, para especialistas, é uma tendência para o Enem, o mais importante vestibular do País.

No começo do ano, o ex-ministro Cid Gomes cogitou aplicar o Enem digital para todos os candidatos já em 2015. A hipótese, porém, foi descartada e o edital fixou a possibilidade de experimentar a versão online com treineiros, opção também descartada.

O exame não precisaria ser realizado em um fim de semana. Em salas credenciadas pelo MEC, cada candidato poderia fazer uma prova diferente: são dadas perguntas mais difíceis até que ele erre e fique definido o patamar de conhecimento. Esse modelo, dizem especialistas, é até mais preciso para medir proficiência. O MEC também já admitiu que é necessário aumentar o banco de questões.