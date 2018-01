Enem deve chegar a 1 milhão de inscritos ainda hoje

Segundo o Ministério da Educação, até as 18hs desta terça-feira, o Exame Nacional do Ensino Médio teve 880 mil inscrições realizadas. As inscrições foram abertas ontem, às 10h, e a expectativa do MEC é que cheguem a um milhão de candidatos até as 00h00 desta quarta-feira.

De acordo com o órgão, cada estudante está levando, em média, seis minutos para realizar todas as etapas de inscrição. Ontem foi registrada uma média de 470 inscritos por minuto.

Neste ano, o exame ocorrerá nos dias 22 e 23 de outubro e os interessados têm até as 23h59 do dia 10 de junho para fazer a inscrição no site do Enem.

Desde 2009, o MEC deu início a um projeto de substituição dos vestibulares tradicionais pelo Enem. A partir do resultado da prova, os alunos se inscrevem no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e podem pleitear vagas em instituições públicas de ensino superior de todo o País. No ano passado, foram ofertadas 83 mil vagas em 83 instituições - entre elas, 39 universidades federais.