Enem deste ano será obrigatório no vestibular da Unifesp

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano será obrigatório para todos os candidatos ao vestibular da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Segundo Lúcia Sampaio, assessora da reitoria, os sete cursos que optaram pelo sistema misto, que substitui o primeiro dia de provas pelo Enem, são mais antigos, com perfil de candidatos mais consolidado, e o de Letras, que não abre mão da prova de língua estrangeira e da prova escrita.

Os outros 19 optaram pelo Enem como prova única. O pró-reitor de graduação, Miguel Jorge, afirmou que a opção de cada curso pelo sistema unificado pode mudar no vestibular 2011. "Pode-se chegar à conclusão de que a diferença das notas é tão pequena que não vale a pena fazer uma 2ª fase."