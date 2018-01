Enem chega perto das 4 milhões de inscrições

As inscrições para o Enem 2011 chegam à reta final e o governo contabilizou até as 18h desta segunda-feira 3.936.110 candidaturas. O período para inscrições termina às 23h59 de sexta-feira, 10, e o prazo para os inscritos pagantes efetuarem o pagamento da taxa de R$ 35 se esgota no dia 13 de junho. O pagamento da taxa deve ser feito somente no Banco do Brasil.

A expectativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) é que o número de inscritos neste ano chegue a 6 milhões – em 2010 foram cerca de 4 milhões. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no site http://sistemasenem2.inep.gov.br/inscricao/.

Até o momento, o sistema de acompanhamento do Inep confirmou a isenção da taxa para 804.925 inscritos, que estão cursando escolas da rede pública e foram automaticamente dispensados do pagamento da taxa. O sistema registra ainda 1.263.986 inscrições pendentes. Ainda de acordo com o sistema, 1.687.836 inscritos se declararam de baixa renda.

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 23 e 24 de outubro.