Enem bate recorde de inscrições, com quase 5 milhões de candidatos

A edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá o maior número de candidatos da história. Até as 10h desta quinta-feira, o governo havia registrado 4.845.645 inscrições. No ano passado, foram 4.611.411 no total.

Porém, quase 1,5 milhão de inscrições ainda estão pendentes. Este número se refere às que ainda não foram pagas e àquelas que foram pagas, mas o MEC ainda não recebeu notificação do banco - um processo que leva cerca de 72 horas.

Nos registros do sistema do Enem, dos pagantes, apenas 288 mil pagaram a taxa de R$ 35. Segundo o governo, este número não causa preocupação porque, no ano passado, no mesmo período de inscrições, apenas 145 mil haviam efetuado o pagamento da inscrição.

Os candidatos deverão gerar os boletos para pagamento da taxa até as 16h da segunda-feira, 13, no site de inscrições. O pagamento só pode ser feito no Banco do Brasil e o prazo final é o dia 13 (em qualquer agência até as 16h, ou pela internet ou caixa eletrônico até as 22h – horário de Brasília). Só pode utilizar essas últimas opções quem tem conta no BB.

As inscrições para o exame podem ser feitas até as 23h59 desta sexta-feira, no site http://sistemasenem2.inep.gov.br/inscricao/. Quem já se candidatou e quer mudar alguma informação prestada tem até este horário para entrar no sistema. Após o fechamento do site, não será possível alterar nenhum dado.

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 22 e 23 de outubro.