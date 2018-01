Enem: as dicas dos educadores

Conhecer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a principal recomendação de educadores aos estudantes que deixaram para a última hora o preparo para a avaliação que será aplicada nos dias 6 e 7 de novembro.

“É uma avaliação interdisciplinar que leva em consideração, além do conhecimento teórico, competências e habilidades, como interpretação de textos e tabelas”, diz a coordenadora geral do cursinho da Poli, Alessandra Venturi. Por isso, a dica é que o estudante refaça a prova do ano passado para saber em quais disciplinas tem mais dificuldade. “Isso vai nortear os estudos. Se os problemas foram maiores em português, por exemplo, o estudo deve ser focado nessa matéria.”

Átila Granado Afonso de Farias, professor particular de acompanhamento pedagógico, reforça, no entanto, que nenhuma disciplina seja deixada de lado. “Não dá para se preparar totalmente em um mês e meio, mas dá para melhorar um pouco. As matérias em que se tem mais facilidade também precisam ser repassadas.”

Outra dica é que seja estabelecida uma rotina de estudo e que celulares, televisão e computador fiquem longe dos livros neste momento. “O que importa é a qualidade do estudo, não só o tempo”, afirma Alessandra.

Segundo os educadores, apesar do escândalo do vazamento da prova do Enem de 2009 e de suas notas não serem utilizadas nos vestibulares da Fuvest e da Unicamp deste ano, a avaliação não perdeu importância. “As notas serão usadas por universidades federais e uma série de instituições importantes”, diz Alessandra.

A coordenadora do cursinho da Poli explica, ainda, que o modelo de avaliação do Enem cobra competências que deveriam ser ensinadas na escola. “Exige o raciocínio lógico. Os professores têm de ensinar aos alunos a interpretar texto. Não é apenas ler. Os estudantes têm de entender assuntos do dia a dia, como trânsito, pré-sal e globalização, e saber que eles envolvem várias disciplinas. Esse é o modelo correto de ensino.”

Nos dias 11 e 12 de outubro o Cursinho da Poli fará um simulado gratuito da prova do Enem. As inscrições começam na quinta-feira. Mais informações no site: www.cursinhodapoli.org.br.

4,6 milhões de estudantes estão inscritos no Enem. Quase 830 mil são de São Paulo

SERVIÇO

A prova do Enem será aplicada nos dias 6 e 7 de novembro, às 13h. Os portões serão fechados às 12h55. É preciso levar documento de identidade original, comprovante de inscrição e caneta preta