Enem: alunos criticam as restrições criadas pelo Inep Após o anúncio de que estão proibidos lápis, borracha, apontadores e relógios nesta edição do Enem, muitos estudantes passaram a reclamar. Para alguns, as restrições podem comprometer o desempenho na prova. Segundo o Inep , o objetivo é evitar fraudes.