Endeavor e Sebrae premiam docentes que estimulam empreendedorismo

FLORIANÓPOLIS - O professor Marcus Linhares, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), é bicampeão do Prêmio Educação Empreendedora Brasil, promovido por Endeavor e Sebrae. Com o projeto "Gestorbox" (www.redegbox.com.br), ele derrotou mais de 40 outros trabalhos inscritos por instituições de ensino superior de todo o País.

Em 2010 Linhares conquistou o mesmo prêmio com "Gerenciando ideias", um misto de disciplina de empreendedorismo, competição e feira de negócios que mobilizou não só os alunos do IFPI, mas também grande parte da comunidade de Picos, a 300km de Teresina, onde fica o câmpus no qual o docente trabalha.

Apesar do conceito do Gestorbox existir desde 2008, foi em maio deste ano que a plataforma ganhou vida no mundo virtual. O game digital simula uma rede de negócios. Com ele, os estudantes migram do cargo inicial de estagiário até o de o CEO de uma companhia, não sem antes enfrentar os desafios comuns ao de um funcionário operacional ou de um gerente. “Esta é uma forma de apresentarmos especificidades do empreendedorismo aos alunos, tornando esta prática divertida e interessante”, diz Linhares.

Para o professor, iniciativas como a da Endeavor são fundamentais para o estímulo do empreendedorismo no Brasil. “Levar dois prêmios como este para o interior do Piauí tem um valor imensurável: primeiro, porque mostramos a todos que o empreendedorismo não é algo restrito às Regiões Sul e Sudeste e, segundo, porque com eles conquisto cada vez mais o interesse dos alunos por participar de projetos como esse.”

Educação empreendedora

Os vencedores da 3.ª edição do Prêmio Educação Empreendedora Brasil foram anunciados em meio à Rodada de Educação Empreendedora (REE), que começou na segunda e terminou nesta quarta-feira, 10, em Florianópolis. A premiação visa a identificar, reconhecer e valorizar ações inovadoras de professores e instituições que souberam desenvolver competências empreendedoras entre seus estudantes.

Além do reconhecimento aos professores, as empresas querem também estimular os projetos educacionais a fim de proporcionar visibilidade ao trabalhos que têm sido realizados País afora. Para atender a esta demanda, o prêmio lançou neste ano a categoria Compromisso, sob a qual foram inscritos e escolhidos cinco projetos que serão acompanhados pela Endeavor por um ano. Em 2013 os professores mentores devem voltar à REE e apresentar resultados.

Genésio Gomes da Cruz Neto, professor de Engenharia da Computação da Universidade de Pernambuco (UPE), é um dos que terão seu trabalho apoiado pela Endeavor. Ele é idealizador do projeto Células Empreendedoras (www.facebook.com/celulasempreendedoras), criado em 2008.

As células são formadas por grupos de alunos de graduação em volta de um interesse comum. Há núcleos de moda, psicologia, música e mobile, entre outros. Com o apoio de tutores, eles são encorajados a buscar mais autonomia e a empreender de modo colaborativo, trocar experiências, lançar produtos e até mesmo criar congressos para entrar em contato com pesquisadores dos temas que lhes interessam. Encontros semanais e discussões em blogs são responsáveis por manter o grupo reunido. "São maneiras de manter a chama do empreendedorismo aceso nestes jovens", afirma Neto.

O projeto que nasceu no curso de Engenharia da Computação hoje reúne graduandos de toda a universidade – e até mesmo estudantes de fora dela. Segundo o professor, a ideia é criar um ecossistema empreendedor. "As grandes ideias surgem quando pessoas com diferentes experiências entram em contato."

* A repórter viajou a convite da Endeavor