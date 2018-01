Encapuzados jogam coquetel molotov contra reitor de universidade chilena

SANTIAGO DO CHILE - Seis pessoas encapuzadas jogaram nesta terça-feira, 8, um coquetel molotov contra o veículo do reitor da Universidade de Santiago do Chile, Juan Manuel Zolezzi, que estava no estacionamento da faculdade.

A bomba foi atirada contra a parte de trás do veículo, que ficou com danos consideráveis.

Os carabineiros, da polícia militar chilena, não conseguiram identificar os autores do ataque nem encontraram indícios de sua autoria.

Após o incidente, o reitor declarou que, "se há pessoas que não gostam de nossa defesa da educação pública, não nos amedrontam".

O presidente da Federação de Estudantes da universidade, Sebastián Donoso, lamentou o ocorrido e condenou a atitude, considerando-a "um fato delitivo que não merece uma conotação maior".

O episódio ocorre no dia em que os estudantes se reúnem para decidir os rumos do movimento estudantil, que no ano passado se destacou no mundo pelas marchas promovidas a favor da educação pública.

"Estamos vivendo um dia de reflexão. Este é um fato delitivo, não há nenhuma consígnia nem um planejamento, é um fato isolado e não há justificativa", declarou Donoso à Rádio Bío-Bío.