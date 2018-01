Enade vai avaliar cursos das áreas de saúde e agrária

O Ministério da Educação divulgou nesta quinta-feira, 28, as regras do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) deste ano. A portaria, publicada no “Diário Oficial da União”, informa que serão avaliados estudantes do primeiro e do último ano de 17 cursos, sendo 13 de graduação e 4 tecnológos. A maioria é da área de saúde como Medicina, Biomedicina, Nutrição e Enfermagem. Os demais são cursos de ciências agrárias, como Agronomia, Zootecnia, Gestão Ambiental e Medicina Veterinária.

A prova do Enade será realizada no dia 13 de novembro, a partir das 13h, horário de Brasília. Segundo a portaria, o manual do exame será divulgado no final de maio.

De acordo com o MEC, o Enade avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados. O exame é obrigatório para os alunos selecionados e condição indispensável para a emissão do histórico escolar.

Confira os cursos que serão avaliados:

Graduação

Agronomia

Biomedicina

Educação Física

Enfermagem

Farmácia

Fisioterapia

Fonoaudiologia

Medicina

Medicina veterinária

Nutrição

Odontologia

Serviço Social

Zootecnia

Cursos tecnológicos

Agronegócio

Gestão Hospitalar

Gestão Ambiental

Radiologia