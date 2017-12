Enade será aplicado no domingo para 587 mil universitários

* Texto corrigido às 13h30 do dia 24/11. O número de inscritos no Enade não é 1,5 milhão, como informado anteriormente, mas 587 mil. E este ano o exame não será aplicado para calouros. Para informações atualizadas, acesse a notícia: http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,enade-sera-aplicado-neste-domingo-para-587-mil-universitarios,964611,0.htm

Mais de 587 mil universitários devem prestar o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) no próximo domingo, 25. A prova avalia o rendimento dos alunos nos conteúdos dos cursos em que estão matriculados. Em 2012, pela primeira vez, estudantes do penúltimo período terão de fazer a prova, assim como aqueles que tiverem concluído mais de 80% da carga horária mínima do currículo.

Os cursos avaliados este ano são: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Design, Direito, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado Executivo e Turismo. Também serão examinados alunos de cursos superiores de tecnologia das áreas de Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Marketing e Processos Gerenciais.

Criado em 2004, o Enade é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Cada curso é avaliado de três em três anos. Os resultados do exame são utilizados em atividades de regulação do ensino superior pelo MEC, como a elaboração de conceitos e indicadores de qualidade de instituições de ensino e de seus cursos.

Para saber o local de prova, o aluno pode consultar o sistema do Enade (http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/) com o número do CPF. Geralmente, o exame ocorre na instituição em que o aluno está matriculado.