Enade será aplicado neste domingo para 587 mil universitários

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) será aplicado neste domingo, 25, para 587.351 alunos concluintes de cursos de graduação ou tecnológicos, matriculados em 1.871 instituições de ensino superior de todo o País. A prova começa às 13h e vai até as 17h (horário de Brasília).

O Estado com maior número de inscritos é São Paulo (160.197). Em seguida vêm Paraná (65.040), Minas (54.718), Rio (51.580) e Rio Grande do Sul (37.371). As informações foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pelo Enade.

São considerados alunos concluintes aqueles que tenham expectativa de se formar até julho de 2013 ou que tenham cursado mais de 80% da carga horária mínima do currículo até o período da inscrição. A participação na prova é obrigatória e a responsabilidade de inscrever os estudantes é das instituições de ensino. Quem não comparecer ao exame, sem amparo no critérios de dispensa previstos nas portarias que regulamentam o Enade, fica em situação irregular e não poderá concluir a faculdade.

O exame é utilizado pelo MEC para medir a qualidade de cursos e instituições de ensino públicas e particulares do País. Nesta edição do Enade serão avaliados os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Design, Direito, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado Executivo e Turismo. Também serão examinados alunos dos cursos superiores de tecnologia das áreas de Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Marketing e Processos Gerenciais.

Criado em 2004, o Enade é aplicado pelo Inep. Cada curso é avaliado de três em três anos. Os resultados do exame são utilizados em atividades de regulação do ensino superior pelo MEC, como a elaboração de conceitos e indicadores de qualidade de instituições de ensino e de seus cursos.

Para saber o local de prova, o aluno pode consultar o sistema do Enade (http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/) com o número do CPF. Geralmente, o exame ocorre na instituição em que o aluno está matriculado. O resultado do Enade será divulgado até 25 de dezembro.