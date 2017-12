Empresas suspeitas de cartel continuarão a prestar serviço

SÃO PAULO - As empresas de limpeza que venceram o pregão eletrônico cancelado pela Prefeitura por suspeita de cartel continuarão a prestar o serviço nos próximos 180 dias. Como todas já trabalhavam com a Secretaria Municipal de Educação (SME), a pasta realizou contratação emergencial e as manteve até a próxima licitação, que deve ocorrer em setembro. A informação foi publicada nesta sexta-feira, 15, no Diário Oficial do Município.

A SME afirmou que foi feita uma pesquisa de mercado assim que o pregão foi cancelado para consulta de preços do serviço, que serve às escolas municipais e Centros Educacionais Unificados (CEUs) com mais de 40 empresas. Embora houvesse participação de outras concorrentes, as mesmas empresas optaram por continuar atendendo à Prefeitura. Segundo a pasta, para as unidades escolares, os valores médios ficaram entre R$ 3.655,24 e R$ 3.795,85 por posto. Para os CEUs, entre R$ 3.987,97 e R$ 3.904,58 por posto.

Denúncia. O pregão eletrônico 23/2014 da SME, referente à contratação de serviços de limpeza e conservação de escolas e CEUs, foi cancelado no mês passado, depois de o Estado obter o resultado antecipado e registrar a lista dos vencedores em cartório. O certame está sendo investigado pela Controladoria Geral do Município (CGM) e pela Promotoria do Patrimônio do Ministério Público Estadual (MPE) por possível formação de cartel entre as empresas participantes.