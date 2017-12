Empresário paga passagem de estudantes para evento da ONU

Penalizado com a situação de dois estudantes escolhidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) para participar de uma conferência da instituição em agosto, na Malásia, o presidente do Instituto Norberto Bobbio, Raymundo Magliano Filho, decidiu pagar do próprio bolso o preço da passagem para os dois. Magliano Filho doou R$ 5 mil para cada um depois de ler reportagem publicada ontem no Estado.

Os alunos de Ciências Sociais da USP Juliana Moura Bueno, de 20 anos, e de Relações Internacionais da PUC-RJ João Pedro Lacerda de Sá Teles, de 21, foram selecionados entre centenas de jovens para integrar o comitê do Global Model United Nations, em Kuala Lumpur, em 14 de agosto. Instruídos a buscar patrocínio, eles procuraram mais de 50 instituições brasileiras, públicas e privadas, sem conseguir a ajuda. “É bom dar condições para esses moços chegarem lá”, disse Magliano Filho. “Estou tão feliz, nem sei como agradecer”, afirmou Juliana.