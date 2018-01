Empresa promete devolver ingressos do Carnafacul

Organizadora do Carnafacul São Paulo, micareta juvenil marcada para o próximo dia 21 no Anhembi, a MB Produções anunciou nesta quinta-feira que recorreu da proibição de entrada de menores de 18 anos na festa, determinada pela Justiça em razão do consumo de bebidas alcoólicas por esse público. Segundo a empresa, caso a proibição seja mantida, haverá a devolução do dinheiro dos ingressos comprados por menores.

