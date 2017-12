Empreendedores do País já podem se inscrever para Desafio Brasil 2012

Empreendedores de todo o Brasil já podem inscrever suas startups para a maior competição entre projetos de inovação tecnológica do País, o Desafio Brasil. Além de mais de R$ 300 mil em prêmios, a disputa irá premiar os participantes com benefícios como consultorias estratégicas e jurídicas, recursos financeiros e vagas em programas de aceleração e em competições internacionais como o Intel Global Challenge at UC Berkeley.

Os candidatos passarão por níveis de triagem estaduais, nacionais e internacionais. Neste percurso, os projetos serão avaliados desde a sua apresentação como modelo de negócio até o seu produto final. Para isso, os empreendedores receberão um tutoria executiva presencial de profissionais renomados da indústria e com expertise na área de atuação de sua startup, bem como terão acesso a materiais de apoio exclusivos.

"A vivência e a interação que os participantes terão com o ecossistema empreeendedor lhes serão muito mais interessante e importante do que os prêmios em si”, diz Adalberto Brandão, COO do GVcepe e Diretor do Desafio Brasil. "Esta é uma oportunidade que os novos empreendedores terão para não só amadurecerem suas startups, mas também para entenderem como funciona o mercado e entrarem em contato, inclusive, com potenciais investidores, sócios e clientes."

Brandão explica ainda que o Desafio Brasil tem a pretensão de modificar a mentalidade empreendedora presente no Brasil. "Queremos que os jovens enxergue nas startups mais uma possibilidade de carreira", diz.

Os interessados em participar da competição devem realizar a inscrição no site do Desafio Brasil até o dia 15 de julho. As finais regionais acontecerão entre os dias 3 e 25 de setembro. As etapas finais ocorrerão na primeira quinzena de outubro.

Paralelo à competição das startups tecnológicas, será realizado o Elevator Pitch Competition, que oferecerá aos empreendedores a chance de faturarem um prêmio de mil reais. Para participar, cada empreendedor deve produzir um vídeo, de 60 segundos, apresentando uma ideia de negócio promissora, como se estivesse apresentando para um investidor em potencial. O vídeo deve ser cadastrado no Youtube e seu link submetido a uma seção do site do Desafio Brasil, que será criada na segunda quinzena de julho de 2012. Após uma triagem, os trabalhos serão divulgados no portal da competição, onde serão avaliados. Aquele que tiver a melhor pontuação será o vencedor.