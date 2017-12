Embaixada americana divulga lista de 37 adolescentes que farão intercâmbio

A Embaixada dos Estados Unidos divulgou nesta terça-feira, 23, os nomes dos 37 estudantes da rede pública que participarão de intercâmbio pelo Programa Jovens Embaixadores. Os alunos foram selecionados entre 16,5 mil candidatos de todos os Estados brasileiros. O projeto, que existe desde 2001, leva adolescentes com perfil de liderança e voluntariado para uma série de atividades durante três semanas nos Estados Unidos.

Todos os gastos com viagem, hospedagem, alimentação e atividades do intercâmbio serão custeados pela embaixada americana. Os candidatos ao programa devem estar matriculados no ensino médio da rede pública, ter entre 15 e 18 anos e apresentar ótimo desempenho na escola. Além disso, é pré-requisito que o jovem embaixador tenha domínio da língua inglesa.

O grupo fica nos Estados Unidos entre 11 de janeiro e 3 de fevereiro de 2013. Todos os participantes visitam Washington e depois se dividem em várias regiões do país, onde ficarão hospedados em casas de famílias voluntárias. Os estudantes participarão de reuniões com autoridades do governo, lideranças de ONGs e frequentarão aulas de uma escola de ensino médio, além de conhecer projetos sociais.

Para o embaixador americano Thomas Shannon, essa é uma boa oportunidade para que o jovem represente o Brasil nos Estados Unidos. A embaixada ainda convidará outros 135 finalistas para participar de um programa de imersão em julho do ano que vem.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja quem são os 37 jovens embaixadores:

Alessandro da Silva, de Rio Branco (AC)

Ana Clara Pereira Furtado, de Manaus (AM)

Aschiley Taemi Matsumoto, de Narandiba (SP)

Augusto Benjamin Chalegre Santos, de Caruaru (PE)

Caroline Syperreck Ramires, de Campo Grande (MS)

Davi de Almeida Oliveira, de Garanhuns (PE)

Davison Menezes Sicsu, de Parintins (AM)

Elton Valane Passamani, de Castelo (ES)

Fabio Ricardo Araujo da Silva, de Vilhena (RO)

Gemakson Mikael Mendes, de Fortaleza (CE)

Igo Pinheiro Lopes, de Castanhal (PA)

Igor Rosa da Silva, de Cachoeira do Sul (RS)

Isabel Theresa de Holanda Freitas, de Viçosa (MG)

Isadora e Sá Giachin, de Chapecó (SC)

Izabel Borges da Silva, de Palmas (TO)

Jailma dos Santos Silva, de Bayeux (PB)

Jocelia Martins de Oliveira, de Goiânia (GO)

Jonatan Augusto Almeida Oliveira, de Barbalha (CE)

José Gildson Silva Araújo, de Jaçanã (RN)

Jose Inacio Ribeiro da Silva Junior, de Terezina (PI)

Kelvin Guilhermino de Oliveira, de São Paulo (SP)

Leonardo Vieira de Oliveira, de Queimados (RJ)

Luize Bolzan Daniel, de Santa Maria (RS)

Marcos Abraao Borges Santos, de São Luís (MA)

Michel Santana de Souza, de Macapa (AP)

Michelly de Jesus Teixeira, de Várzea Grande (MT)

Nil Everton Gama dos Santos, de Salvador (BA)

Paulo Rogério Abrão Mileo Júnior, de Sapopema (PR)

Rangel Rodrigues de Amorim, de Lagarto (SE)

Rawanderson dos Santos, de Santana do Ipanema (AL)

Sara Priscila Marques Cantarin, de Bebedouro (SP)

Stefani Moreira Aquino Toledo, de Montes Claros (MG)

Thaina Tsukuda Queiroz, de Boa Vista (RR)

Thiago Negrão Chuba, de Curitiba (PR)

Valmir José Dias Filho, do Rio de Janeiro (RJ)

Waleska Nayara Silva Ribeiro, de São João da Serra Negra (MG)

Yasmin Gomes de Araújo, de Taguatinga Norte (DF)