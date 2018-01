Em vídeo-aula, professora explica a origem da democracia

Na primeira vídeo-aula da série sobre história, a professora Adriana Gentil, do Ético Sistema de Ensino, fala sobre a origem da democracia. Ela se remete à história antiga e relembra como os gregos criaram mecanismos de influência da sociedade nas decisões do governo.

"Trata-se de uma temática bastante atual, considerando que vivemos um processo eleitoral este ano", diz Adriana. A professora também propões questões que já caíram em vestibulares sobre esse assunto. As respostas serão dadas na última aula.

1. (Vunesp) Péricles, governante de Atenas no século V a. C., enaltecendo as glórias da democracia ateniense, declarava: "O poder está nas mãos, não da minoria, mas de todo o povo, e todos são iguais perante a lei”. (Tucídides, Guerra do Peloponeso)

Na prática da vida ateniense, a ideia de democracia na época de Péricles, diferentemente da atual, significa que:

a) Os habitantes da cidade, ricos e pobres, homens e mulheres, podiam participar da vida política

b) Os escravos possuíam direitos políticos porque a escravidão constituída por dívida era temporária

c) Os direitos políticos eram privilégios dos cidadãos e vetados aos metecos, escravos e mulheres

d) Os metecos tinham privilégios políticos por sustentarem o comércio e a economia da cidade

e) Os pobres e estrangeiros podiam ser eleitos para os cargos do estado porque recebiam remuneração

2. (UFSCAR) Os conflitos sociais do período arcaico da Grécia Antiga resultaram, na cidade de Atenas, no aparecimento de uma nova forma política no transcurso do Século V a. C.

a) Qual é o nome da nova organização política ateniense?

b) Quais são as suas características mais importantes?

3. (UECE) São características da Democracia Ateniense Antiga:

a) imperialismo, escravismo e democracia direta

b) democracia representativa, imperialismo e escravismo

c) trabalho livre, não exploração de colônias e democracia direta

d) democracia indireta, não exploração de colônias e escravismo