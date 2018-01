Em SP, mais de 50% dos alunos não têm conhecimento adequado em língua portuguesa e matemática

Tanto no ensino fundamental quanto no médio, mais da metade dos estudantes do Estado de São Paulo apresentam rendimento básico ou abaixo do básico nas duas disciplinas avaliadas – língua portuguesa e matemática.

A pior situação é observada na performance de matemática dos alunos ao fim do ensino médio: 55,8% deles estavam abaixo do básico e outros 39,4%, no básico. A soma dá 95,2%, o que mostra que menos de 5% terminam a educação básica com o conhecimento matemático esperado.

Os melhores porcentuais são os apresentados pelos alunos do 5.º ano em língua portuguesa, com “apenas” 51% avaliados com rendimento básico ou abaixo do básico, e 14,8% com performance considerada avançada.

Em matemática, o porcentual de avançados é de apenas 1% nos anos finais do fundamental e, no ensino médio fica em 0,3%.