Em SP, 39 creches funcionarão em janeiro; veja quais

A Secretaria Municipal de Educação vai abrir 39 creches durante as férias de janeiro. Este é o quinto ano consecutivo que a Prefeitura adota um sistema de plantão.

Ao todo, serão oferecidas 7.736 vagas em 31 subprefeituras da cidade. As famílias devem procurar a unidade mais próxima de casa. Em caso de dúvidas, é possível consultar a Diretoria Regional de Educação (DRE) da sua região.

Nesta terça-feira, 13, a Secretaria Municipal de Educação entrou com uma representação no Ministério da Educação (MEC) contra a alteração que o Conselho Nacional de Educação (CNE) fez em um parecer aprovado em julho sobre o funcionamento de creches em períodos de férias. A mudança deixa claro o dever do poder público de oferecer atendimento nessas unidades na ausência de instituições com foco em assistência social, de saúde, esporte e lazer. As redes também devem abrigar as crianças caso essas instituições não consigam atender a demanda.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Essa possibilidade já estava prevista no outro parecer, mas, segundo Cesar Callegari, relator e membro do CNE, precisava ser explicitada. O documento segue para homologação do MEC.

A representação da Secretaria Municipal de Educação pede para conhecer o teor do novo parecer e para que uma nova discussão em torno do tema seja aberta.

De acordo com a Prefeitura, em janeiro deste ano, a frequência média foi de 320 crianças por dia - 6 mil vagas foram abertas.

Lista

Abaixo, a lista de unidades que ficarão abertas em janeiro:

Diretoria Regional de Educação - Butantã

CEU CEI Uirapuru - R. Nazir Miguel, 849, Jardim Paulo VI

CEU CEI Butantã - Av. Eng. Heitor Antonio Eiras Garcia, 1.870

CEI Pinheiros - Av. Rebouças, 2.679

Diretoria Regional de Educação - Campo Limpo

CEI Olga Benário Prestes - R. Aroldo de Azevedo, 60, Jd Bom Refúgio

CEU CEI Vila do Sol - Av. Dos Funcionários Públicos, 369, Jd Capela

Diretoria Regional de Educação - Capela do Socorro

CEU CEI Vila Rubi - R. Domingos Tarroso, 101, Vila Rubi

CEU CEI Parelheiros - R. José Pedro de Borba, 20, Jd. Novo Parelheiros

Diretoria Regional de Educação - Freguesia / Brasilândia

CEU CEI Jardim Paulistano - R. Aparecida do Taboado, 400

CEI Guilherme Henrique Pinto Coelho - R. dos Pioneiros, 26, V. N. Cachoeirinha

CEU CEI Paz - R. Daniel Cerri, 1.549, Jd. Paraná

Diretoria Regional de Educação - Guaianases

CEU CEI Professora Evanir Aparecida Hilário - Av. José Pinheiro Borges, 61

CEU CEI Água Azul - Av. dos Metalúrgicos, 1.262

Diretoria Regional de Educação - Ipiranga

CEI Suzana Campos Tauil - R. Loefgreen, 1.963

CEU CEI Parque Bristol - R. Arthur Primavesi, s/nº

CEU CEI Meninos - R. Barbinos, 111

CEI Genoveva D'Ascoli - R. Maria Daffré, 740

CEI Wilson Abdala - R. Barbinos, 850

CEI José de Moura - R. Dona Ana Neri, 157

Diretoria Regional de Educação - Itaquera

CEU CEI Azul da Cor do Mar - Av. Ernesto Souza Cruz, 2.171

CEU CEI Formosa - Av. Sargento Claudiner Evaristo Dias, 10, Vila Formosa

Diretoria Regional de Educação - Jaçanã / Tremembé

CEI Adelaide Lopes Rodrigues - R. Alferes de Magalhães, 211

CEI Parque Novo Mundo - R. Soldado Francisco Franco, 351, Vila Maria

CEU CEI Jaçanã - Av. Antonio Cesar Neto, 105, Jardim Guapira

Diretoria Regional de Educação - Penha

CEI Jardim Matarazzo - R. Dona Zilda Fernandes de Hollanda, 75

CEI Padre Matias Boñar Gonzalez - R. Estéfano Filipini, 99

CEU CEI Quinta do Sol - R. Luiz Imparato, 564

CEI Samir Rachid Saliba - R. Serra de Bragança, 990

Diretoria Regional de Educação - Pirituba

CEI Vila Perus - R. Gonçalves de Andrade, 560, Perus

CEU CEI Pêra Marmelo - R. Pêra Marmelo, 226, Jardim Santa Lucrécia

CEI Renato Antonio Checchia, Ver. - R. Blumenau, 292, V. Hamburguesa

Diretoria Regional de Educação - Santo Amaro

CEI Maria do Carmo Pazos Fernandes - Madu (Parque Sabará) - R. José da Fonseca Nades, 400, Vila Arriete

CEI O Pequeno Seareiro - R. Vitor Eugenio do Sacramento, 328, Jabaquara

CEI Jardim Cupecê - R. Domenico Palma, 401, Cupecê

Diretoria Regional de Educação - São Mateus

CEU CEI São Mateus - R. Curumatim, 201

CEU CEI Sapopemba - R. Manoel Quirino de Mattos, s/nº

Diretoria Regional de Educação - São Miguel

CEU CEI Vila Curuçá - Av. Marechal Tito, 3.400, Vila Curuçá

CEU CEI Parque Veredas - R. Daniel Müller, 347, Itaim Paulista

CEU CEI Parque São Carlos - R. Clarear, 141, Vila Jacuí

CEU CEI Três Pontes - R. Capachós, 400, Jd. Helena