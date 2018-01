Em Psicologia, permanente aprendizado

Ao fim da graduação em Psicologia, é comum ouvir de professores ou recém-formados no curso: “Psicologia é um aprendizado contínuo, você não pode nem consegue parar de estudar”. Para contemplar essa demanda natural por aprimoramento profissional, os cursos de especialização para os discípulos de Freud, Jung, Lacan e companhia estão cada vez mais acessíveis e palatáveis ao gosto dos psicólogos. Com pitadas de inovação e contornos tecnológicos, as propostas atuais de aperfeiçoamento profissional na área enquadram-se aos poucos a algumas necessidades surgidas de desafios contemporâneos.

Ofertado pela primeira vez pelo programa de pós-graduação do Hospital Israelita Albert Einstein e com início previsto para fevereiro de 2017, o curso de especialização em Neuropsicologia prevê 20% de atividades não presenciais para a turma (com classes nos fins de semana). Além de aulas teórico-práticas e de disciplinas a distância, o escopo prevê o uso da simulação realística, técnica em que robôs, manequins estáticos ou atores profissionais simulam situações para discussões de casos, em instalações que reproduzem o ambiente de um hospital.

“A gente simula atendimentos e o aluno recebe um feedback de como foi a performance dele. É uma metodologia muito rica que, para treinamentos comportamentais, a gente usa bastante”, explica Ana Merzel, psicóloga coordenadora do serviço de Psicologia do hospital e coordenadora dos cursos da área oferecidos pela instituição. O curso de Neuropsicologia tem, no total, de 420 horas e é voltado a quem deseja trabalhar com a área da Psicologia que estuda a relação das funções cognitivas e o cérebro, no caso do tratamento tanto de lesões adquiridas quanto de doenças degenerativas, como o Alzheimer.

Tabu. A ideia de concentrar os cursos em determinados dias da semana ou nos fins de semana ou até em semanas de imersão específicas ao longo do ano, além de oferecer parte das disciplinas a distância, é algo que ocorre frequentemente em cursos de especialização, de modo a facilitar que estudantes que vivem ou trabalham longe dos locais em que os cursos são ministrados, até em outras partes do País, possam acompanhar a dinâmica de estudo sem abdicar da rotina de trabalho.

Em Psicologia, porém, falar de aulas online ou do uso dos recursos das novas tecnologias é uma espécie de tabu em razão da necessidade da experiência clínica e do modelo consagrado de psicoterapia face a face dos consultórios.

“Uma questão sem fim na Psicologia é que você tem de ter uma experiência prática. A educação a distância é uma boa ferramenta, mas há resistência à medida em que os cursos têm de promover a experiência clínica”, diz a psicóloga e psicanalista Patrícia Bader, coordenadora do serviço de Psicologia do Hospital e Maternidade São Luiz e professora universitária em Psicologia da Saúde.

Sob a coordenação de Patrícia, o São Luiz oferece um curso presencial de aprimoramento, que está entre os mais reconhecidos na área de Perinatologia em São Paulo. O curso de Especificidades do Trabalho em Maternidade tem 500 horas, sendo dois terços em atendimento. “O diferencial do curso é o atendimento à população internada. Por isso não tem estudante (de Psicologia) ou estagiário. São todos alunos de pós-graduação e permanecem conosco por dez meses.”

Revolução digital. No universo de propostas inovadoras dos cursos de aperfeiçoamento profissional para psicólogos, destaca-se um curso de extensão oferecido pelo Núcleo de Pesquisas da Psicologia em Informática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), pioneiro no Brasil nos debates em torno do uso das novas tecnologias nas experiências clínicas de Psicologia. Segundo a professora Rosa Farah, coordenadora do núcleo, o curso, totalmente online, tem como objetivo introduzir os serviços psicológicos mediados por computadores e fazer discussões de casos.

Atualmente, o oferecimento de psicoterapia a distância é proibido. O contato virtual nos atendimentos só é permitido em situações bem específicas. Resolução do Conselho Federal de Psicologia sobre o tema permite orientação online, por e-mail ou programas como o Skype, para pesquisa, atendimentos eventuais ou orientações por tempo limitadas a 20 contatos virtuais.

“Claro que as pessoas sabem das consequências da chegada das novas tecnologias no dia a dia, mas ainda não tem a percepção da transformação que vem ocorrendo nos relacionamentos com a introdução do elemento virtual. O curso trata disso”, diz Rosa.

SERVIÇO

NEUROPSICOLOGIA

Hospital Israelita Albert Einstein

Matrículas abertas

Duração do curso: 11 meses, de fevereiro de 2017 a dezembro de 2017

Dias e horários: sextas-feiras das 19h às 23h, sábados das 8h às 17h

Preço: 15 parcelas de R$ 888,93 ou 24 parcelas de R$ 580,18

Público-alvo: psicólogos

Site: www.einstein.br/ensino/pos_graduacao/neuropsicologia

ESPECIFICIDADES DO TRABALHO EM MATERNIDADE

Hospital e Maternidade São Luiz

Matrículas abertas em setembro

Duração do curso: 10 meses, de 6 de março de 2017 a 30 de novembro de 2017

Dias e horários: 12 horas semanais (4 horas teóricas e 8 horas em atendimento)

Preço: dez parcelas de R$ 650

Público-alvo: psicólogos

Site: www.nucleoprocreare.com.br

GESTALT TERAPIA

Instituto Sedes Sapientiae

Inscrições abertas até 1º de setembro --seleção prevê entrevista individual com os candidatos e divulgação dos matriculados em 8 de setembro

Duração do curso: Dois anos e meio, de setembro de 2016 a fevereiro de 2019

Dias e horários: sextas-feiras das 18h às 22h e sábados das 9h às 13h e das 14h às 18h (encontros mensais, em geral, no terceiro final de semana do mês)

Preço: anuidade (agosto de 2016 a junho de 2017) de R$ 429 mais dez parcelas de R$ 429; inscrição no processo seletivo custa R$ 90

Público-alvo: psicólogos, psiquiatras e estudantes do último semestre de psicologia

Site: http://sedes.org.br/site/cursos-sedes/gestalt-terapia

PSICODIAGNÓSTICO, AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E NEUROPSICOLÓGICA

CEPPS - Centro de Estudos e Pesquisas em Psicologia e Saúde

Matrículas abertas

Duração do curso: 16 meses (Módulo I), com início em 24 de setembro

Dia e horário: sábado (um por mês) das 9h às 18h

Preço: 16 parcelas de R$ 520 ou 18 parcelas de R$ 465 (estudantes têm preço diferenciado); taxa de inscrição de R$ 80

Público-alvo: psicólogos e estudantes do último ano de psicologia

Site: www.cepps.com.br/item49245.asp

PSICOLOGIA PERINATAL E PARENTAL

Instituto Gerar

Matrículas abertas

Duração do curso: três anos (oito finais de semana por ano)

Dias e horários: sextas das 17h às 19h45; sábados das 8h às 17h30 e domingos das 8h às 14h

Preço: matrícula de R$ 480 e 36 parcelas de R$ 495

Público-alvo: psicanalistas, psicólogos e estudantes do último ano de psicologia

Site: www.institutogerar.com.br/cursos_eventos.html

FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE

CEP - Centro de Estudos Psicanalíticos

Matrículas abertas

Duração do curso: Três anos, com início em 15 de setembro

Dia e horário: quintas-feiras, das 9h às 12h ou das 18h às 21h

Preço: R$ 780 de mensalidade, além de matrícula de R$ 780 e inscrição de R$ 395

Público-alvo: profissionais graduados de todas as áreas

Site: http://centropsicanalise.com.br/course/curso-de-formacao-em-psicanalise-2o-semestre-de-2016

PSICOLOGIA E INFORMÁTICA: UM PANORAMA SOBRE OS RELACIONAMENTOS VIRTUAIS E OS SERVIÇOS PSICOLÓGICOS MEDIADOS POR COMPUTADORES

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)

Matrículas abertas

Duração do curso: 14 de setembro a 16 de novembro

Dia e horário: curso online, módulo de 40 horas

Preço: seis parcelas de R$ 221; taxa de inscrição de R$ 80

Público-alvo: psicólogos

Site: www.pucsp.br/pos-graduacao/especializacao-e-mba/psicologia-e-informatica-um-panorama-sobre-os-relacionamentos-virtuais-e-os-servicos-psicologicos-mediados-por-computadores#apresentacao