Em protesto, estudantes ocupam reitoria da UFMG Cerca de 30 jovens ligados ao movimento estudantil ocuparam hoje a reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para impedir que um novo regimento interno fosse aprovado na reunião do Conselho Universitário. De acordo com eles, o novo regimento centraliza o poder de decisão nas mãos do reitor e dos diretores das unidades, diminuindo a democracia dentro da instituição.