Em protesto, alunos ocupam reitoria da UFF

RIO - Alunos da Universidade Federal Fluminense (UFF) ocupam a reitoria da instituição, em Icaraí, bairro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, desde o meio-dia desta quarta-feira, 27. Pelas redes sociais, os alunos divulgaram uma carta com cinco reivindicações.

Conforme a nota, os alunos querem negociar com o reitor da UFF, Sidney Mello, que o calendário acadêmico seja suspenso, "garantindo a legitimidade da greve dos estudantes, servidores e professores". Também pedem que a reitoria se reúna com os trabalhadores terceirizados para regularização dos seus salários.

Os alunos reivindicam ainda a abertura do bandejão do câmpus da Praia Vermelha, o pagamento imediato das bolsas de monitoria atrasadas e uma reunião de negociação da reitoria com os três setores em greve.