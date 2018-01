Em nota, escritório Pinheiro Neto afirma que doação à USP não previa contrapartida

O escritório Pinheiro Neto de advocacia divulgou nesta tarde nota em que nega ter financiado obras na Faculdade de Direito da USP em troca da instalação de uma placa com o nome de seu fundador, José Martins Pinheiro Neto. Leia a íntegra da nota:

"NOTA DE ESCLARECIMENTO

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

São Paulo, 27 de maio de 2010 – O Pinheiro Neto Advogados esclarece que doou recursos para a reforma de uma das salas da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) sem condicioná-la a qualquer contrapartida. O intuito do escritório foi o de colaborar para a preservação e a modernização de um dos maiores patrimônios da formação social e jurídica do Brasil.

O Pinheiro Neto Advogados tem entre seus compromissos o de colaborar para o aperfeiçoamento da qualidade do ensino do Direito no país. Por essa razão, considera importante apoiar instituições de inegável relevância como a Faculdade de Direito da USP.

Apesar de extremamente lisonjeados pela deferência a seu fundador, José Martins Pinheiro Neto, os sócios do escritório não têm pretensão alguma de interferir em decisões que cabem única e exclusivamente ao corpo diretivo da entidade."